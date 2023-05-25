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Джазовая певица Виктория Пьер-Мари назвала покойную Тину Тернер уникальным бриллиантом

Джазовая певица Виктория Пьер-Мари назвала покойную Тину Тернер уникальным бриллиантом

Американская певица Тина Тернер скончалась 24 мая после продолжительной болезни. Ее уход из жизни прокомментировала джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари.

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