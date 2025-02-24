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Мы соседи по планете

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Знаменитости в объективе Дениса Рувра

Знаменитости в объективе Дениса Рувра

Французский фотограф Денис Рувр (Denis Rouvre) не раз фотографировал знаменитостей. В его портфолио уже сотни портретов известных на весь мир актеров и актрис, режиссеров и выдающихся личностей в мире моды и музыки.

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