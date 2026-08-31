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Новости Липецка

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Липецкий суд взыскал с администрации 14,3 млн за чужой проект канализации

Суд установил, что документация другой фирмы на 98% идентична проекту «ЭкоПланПроект».Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск компании «ЭкоПланПроект» к администрации Добровского округа.

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