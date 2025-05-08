Си Цзиньпин призвал к поддержанию послевоенного порядка и защите международной справедливости

Москва, 7 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество неуклонно отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, решительно защищать послевоенный международный порядок и твердо отстаивать международную справедливость и равноправие.
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