Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин призвал к поддержанию послевоенного порядка и защите международной справедливости

Москва, 7 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество неуклонно отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, решительно защищать послевоенный международный порядок и твердо отстаивать международную справедливость и равноправие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх