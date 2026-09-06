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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хмелевски о «птичке» Галимова: «Кузнецов понимает, что за базар отвечает, когда это делает, что кто-то ему такое тоже может показать. Это хоккей, это эмоции»

Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски высказался о победе над «Сибирью» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата-2026/27.

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