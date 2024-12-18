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Закон, порядок, государство

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Дальневосточные транспортные полицейские воплощают новогодние мечты детей

Дальневосточные транспортные полицейские воплощают новогодние мечты детей

Врио начальника полиции УТ МВД России по ДФО, полковник полиции Андрей Драч присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и помог исполнить заветные мечты воспитанников детского дома № 5.

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