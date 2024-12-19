Краснов заявил о возбуждении дел о хищениях на нацпроектах на 4,5 млрд рублей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации заявил, что сотрудники ведомства выявили в 2024 году хищения более чем на 4,5 млрд рублей при реализации национальных проектов.
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