Dubai Airshow 2023: Что Россия привезла на авиашоу в Дубае

Авиационная промышленность России примет участие в Dubai Airshow 2023. Ростех планирует представить более 200 наименований продукции, включая военные самолеты, самолеты двойного назначения и гражданские самолеты.
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