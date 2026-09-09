Полузащитник «Боруссии» Карецас госпитализирован из-за проблем с кровообращением

Матч, который состоялся во вторник, 8 сентября, завершился победой хозяев поля со счётом 3:2. На 27-й минуте первой половины 18-летний греческий футболист почувствовал себя плохо и сел на газон, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.
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