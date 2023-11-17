Ямальский боец СВО написал трогательный стих про окопного пса

Ямалец, проходящий службу в зоне проведения СВО, сочинил стих о верном четвероногом друге. Произведение рядового с позывным Поэт и фото окопного пса появились на странице «Мой Яр-Сале» в соцсети «ВКонтакте».
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