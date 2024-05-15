Негативные последствия самовольного подключения водоснабжения в жилом помещении Ирэн ОрлонскаяПроблемы с водоснабжением могут заставить владельцев жилых помещений искать решения на собственную ответственность, включая возможность «врезать» свои трубы в центральный водопровод.
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