Негативные последствия самовольного подключения водоснабжения в жилом помещении Ирэн ОрлонскаяПроблемы с водоснабжением могут заставить владельцев жилых помещений искать решения на собственную ответственность, включая возможность «врезать» свои трубы в центральный водопровод.