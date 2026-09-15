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ИА Регнум

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Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для достижения мира в Европе

Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для достижения мира в Европе

Ближайшие недели или месяцы могут стать решающими в противостоянии с Россией. Об этом 14 сентября заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Арктическом саммите в Финляндии.

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