Задержанный по делу о "мёртвых душах" начальник санатория МВД в Анапе покончил с собой

Подполковнику внутренней службы инкриминировали превышение должностных полномочий.Начальник анапского санатория "Юность" МВД России, подозреваемый в фиктивном трудоустройстве "мёртвых душ", найден с огнестрельным ранением во дворе своего дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии