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Задержанный по делу о "мёртвых душах" начальник санатория МВД в Анапе покончил с собой

Задержанный по делу о "мёртвых душах" начальник санатория МВД в Анапе покончил с собой

Подполковнику внутренней службы инкриминировали превышение должностных полномочий.Начальник анапского санатория "Юность" МВД России, подозреваемый в фиктивном трудоустройстве "мёртвых душ", найден с огнестрельным ранением во дворе своего дома.

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