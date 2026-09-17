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Нижегородская правда

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В Нижегородской области общественное наблюдение готово к выборам

В Нижегородской области общественное наблюдение готово к выборам

В Доме народного единства накануне выборов состоялась пресс-конференция Общественного штаба по наблюдению за выборами, посвящённая готовности общественного наблюдения к голосованию за депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области.

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