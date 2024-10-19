Алматы (ATP). Хачанов и Диалло сыграют в финале

Сетка здесь. Almaty Open Алматы, Казахстан 14 – 21 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 036 700 долларов Крытые корты, хард Финал Карен Хачанов (Россия) Габриэль Диалло (Канада) Дата проведения 20 октября, 13.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии