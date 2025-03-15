Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Уютный гамак для кошки своими руками – лучший подарок для вашего питомца

Уютный гамак для кошки своими руками – лучший подарок для вашего питомца

Превратите обычный прикроватный столик в комфортное место для сна вашей кошки, используя всего лишь несколько лоскутов ткани, ватин и хлопчатобумажную ленту.

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