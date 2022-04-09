«ПСЖ» готов дать Мбаппе 180 млн евро бонуса и платить 25 млн евро в год. Родители Килиана получат 50 млн евро, если он останется

«ПСЖ» пытается удержать Килиана Мбаппе в команде. Французский клуб готов предложить форварду подписной бонус в размере 150 млн фунтов (около 180 млн евро), чтобы уговорить его продлить контракт еще на два сезона.
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