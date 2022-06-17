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Гуральски: «Алматы – мой второй дом, где было незабываемое время»

Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски после ухода из «Кайрата» обратился к болельщикам клуба. «Дорогая семья «Кайрат»! Или же, уважаемый «Кайрат»! Большое спасибо за прекрасные два с половиной года, которые я провел с вами.

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