Севастопольский фотограф Леонид Матвеев — об экспедициях в Тибет и на Кавказ

Руководитель севастопольского клуба «Бриг» вернулся из экспедиции в Тибет и на Кавказ.Севастопольский фотограф, художественный руководитель народного фотоклуба «Бриг» Леонид Матвеев вернулся из экспедиции, которую провёл на севере Индии.