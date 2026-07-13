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Вести Севастополь

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Севастопольский фотограф Леонид Матвеев — об экспедициях в Тибет и на Кавказ

Севастопольский фотограф Леонид Матвеев — об экспедициях в Тибет и на Кавказ

Руководитель севастопольского клуба «Бриг» вернулся из экспедиции в Тибет и на Кавказ.Севастопольский фотограф, художественный руководитель народного фотоклуба «Бриг» Леонид Матвеев вернулся из экспедиции, которую провёл на севере Индии.

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