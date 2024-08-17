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Американская крылатая ракета JASSM: серьезное испытание для ПВО

Американская крылатая ракета JASSM: серьезное испытание для ПВО

Фото: REUTERS Текст: Ольга Никитина Вчера 361 прочитал Современное поле боя все чаще становится ареной высокоточных ударов, где каждая секунда и каждый метр имеют решающее значение.

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