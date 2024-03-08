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Самару накроет мощная магнитная буря 8 марта 2024 года

Самару накроет мощная магнитная буря 8 марта 2024 года

Магнитные бури – явление, которое может оказывать негативное влияние на наше здоровье.Сегодня, 8 марта 2024 года, город Самара оказался под воздействием сильнейшей магнитной бури, сила которой оценивается в четыре балла по пятибалльной шкале.

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