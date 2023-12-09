На каких направлениях положение ВСУ критическое Юлия СоколоваЗа 5 последних дней российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении: у Марьинки, Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.
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