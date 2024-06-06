Гладков: В Старооскольском городском округе дрон ВСУ атаковал нефтебазу ВСУ использовали дрон-камикадзе для нападения на нефтебазу, которая находится в Старооскольском городском округе, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.