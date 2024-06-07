Доннарумме, Сафонову и Тенасу сообщили, что в «ПСЖ» не будет четкого первого номера

Шансы Матвея Сафонова побороться за место в основе «ПСЖ» резко возросли. Руководство «ПСЖ» уведомило вратарей Джанлуиджи Доннарумму, Матвея Сафонова и Арнау Тенаса о том, что в команде в следующем сезоне не будет четкого первого номера, сообщает L’Equipe.