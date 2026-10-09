Пункты обогрева развернут в трех районах Киева

На территории трех районов Киева развернут пункты обогрева. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.
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