Французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар в эфире Sud Radio выразил мнение, что независимо от исхода выборов в США американская сторона выразит заинтересованность в заключении мира с Россией.
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