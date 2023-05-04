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Находящийся в зоне СВО Рогозин предупредил, что «враг готовится к прыжку» в Запорожской области

Находящийся в зоне СВО Рогозин предупредил, что «враг готовится к прыжку» в Запорожской области

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне российской спецоперации, предупредил, что «враг готовится к прыжку» на территории Запорожской области.

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