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OilPrice

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Stranded Middle East LNG Supply Upends Gas Markets

The LNG supply out of the Middle East has not recovered in any meaningful way seven and a half months after the Iran war choked oil and gas shipments through the Strait of Hormuz.

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