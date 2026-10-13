Stranded Middle East LNG Supply Upends Gas Markets

The LNG supply out of the Middle East has not recovered in any meaningful way seven and a half months after the Iran war choked oil and gas shipments through the Strait of Hormuz.
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