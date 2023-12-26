ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны РФ

Сотрудники ФСБ задержали мужчину 1999 года рождения, подозреваемого в передаче украинской националистической организации сведений о дислокации объектов Минобороны России, а также промышленных предприятий в Московской и Калужской областях.
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