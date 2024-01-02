В Киеве гремят взрывы. Что известно о последствиях в городе

В Киеве прогремели повторные взрывы. В столице Украины объявлена воздушная тревога. Первые взрывы за ночь с 1 на 2 января в украинской столице раздались около 04:10, передавало издание «Общественное» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.