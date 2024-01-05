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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мы ######### этих наглецов арматурой по ногам. Тогда я окончательно осознал, что железо ##### любого пояса». Сибскана о нежелании заниматься единоборствами

«Никогда не возникало желания заниматься единоборствами. В моем детстве обычно умеющие махаться огребали значительно больше остальных, что совсем не мотивировало повышать свой скилл.

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