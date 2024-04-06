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Позитив для оптимистов

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А теперь давайте вспомним, в чём нас 10 лет убеждал Навальный

А теперь давайте вспомним, в чём нас 10 лет убеждал Навальный

Знаете, почему в свое время я перестал быть оппозиционером? В том числе и потому, что стал замечать, как всё, в чем меня пытаются убедить "лидеры оппозиции" через какое-то время оказывалось неправдой.

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Комментарии
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С С
Прозрел? Без операции на глазах? А-а-а, мозги заработали. Я тоже видел мелькающие рожи либерастов, но даже прочитать их &quot;разоблачения&quot; больше 2-х предложений, не хватало сил. Уж явные они сволочи. Для меня мерило любви к Родине простое: ты работаешь руками и головой? Или только языком??? Сколько охренительных экономистов, политиков и прочей никчемной дряни возится на экране со своими дурацкими выводами. А пошел бы на работу, многое бы понял.
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