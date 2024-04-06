А теперь давайте вспомним, в чём нас 10 лет убеждал Навальный

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Прозрел? Без операции на глазах? А-а-а, мозги заработали. Я тоже видел мелькающие рожи либерастов, но даже прочитать их "разоблачения" больше 2-х предложений, не хватало сил. Уж явные они сволочи. Для меня мерило любви к Родине простое: ты работаешь руками и головой? Или только языком??? Сколько охренительных экономистов, политиков и прочей никчемной дряни возится на экране со своими дурацкими выводами. А пошел бы на работу, многое бы понял.