Дети из 23 российских регионов посетили Москву в праздники по приглашению мэра

В новогодние праздники по приглашению мэра в Москве побывали школьники из 23 регионов России. Им представили увлекательную программу по образовательно-туристическому проекту «Город открытий», сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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