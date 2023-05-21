Военное обозрение

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1942: «Случай Ставропольского мединститута»

1942: «Случай Ставропольского мединститута»

Сразу оговорюсь – этот фильм создан не сегодня. Через несколько лет после завершения работы над ним авторам пришлось вносить изменения в музыкальный ряд.

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