Авторадио

903 подписчика

Год назад Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID "Спутник V"

Ровно года назад, 11 августа, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Елена Мамонова
как быстро год пролетел

Картина дня

наверх