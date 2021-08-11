Год назад Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID "Спутник V"

Ровно года назад, 11 августа, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ровно года назад, 11 августа, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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