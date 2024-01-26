Завершается строительство южного вестибюля станции Лианозово МЦД-1

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в ближайшее время будет открыт южный вестибюль станции Лианозово и завершится формирование городского вокзала.
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