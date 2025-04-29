Воздушное сражение: потеря Су-27 и вызовы для ВСУ в контексте противостояния с российскими БПЛА и истребителями Ирина Валькова28 апреля 2025 года произошел значительный инцидент, повлиявший на баланс сил в воздушной войне между Россией и Украиной.
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