ТАСС: В здании Минобороны в Москве начался пожар

В здании Министерства обороны России на Фрунзенской набережной, в центре Москвы начался пожар. Как сообщает Telegram-канал ТАСС, возгорание началось на одном из балконов.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии