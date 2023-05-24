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ТАСС: В здании Минобороны в Москве начался пожар

ТАСС: В здании Минобороны в Москве начался пожар

В здании Министерства обороны России на Фрунзенской набережной, в центре Москвы начался пожар. Как сообщает Telegram-канал ТАСС, возгорание началось на одном из балконов.

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