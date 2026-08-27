Киев устрашился "нового русского оружия". Почему "Искандер-1000" не нов, объяснил Матвийчук.Русские военные эксперты только посмеялись над распространяемыми сейчас Киевом страшилками о "новом русском оружии".
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