Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

"Искандер-1000" перепугал Киев. Что не так с "новым русским оружием"

"Искандер-1000" перепугал Киев. Что не так с "новым русским оружием"

Киев устрашился "нового русского оружия". Почему "Искандер-1000" не нов, объяснил Матвийчук.Русские военные эксперты только посмеялись над распространяемыми сейчас Киевом страшилками о "новом русском оружии".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии