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Пронедра

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Рубль падает и люди скупают доллар, Делягин прокомментировал ситуацию

Рубль падает и люди скупают доллар, Делягин прокомментировал ситуацию

Почему рубль падает, а люди скупают доллары? Мнение Михаила Делягина о причинах девальвации, роли Минфина и импортеров.

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