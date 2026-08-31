Quote Of The Day By Henry Cavill: 'I Think That's Just One Of The Facts Of Life, That Sometimes Things Don't Go Your Way, And Other Times They...'

The Witcher vet Henry Cavill has some sage advice for carrying on in the wake disappointment.The Witcher vet Henry Cavill has some sage advice for carrying on in the wake disappointment.
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