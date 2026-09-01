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SPORT24.ru

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Кузьмичев о ситуации в «Локомотиве»: «Мне есть много, что сказать, но сейчас точно не время для этого»

Кузьмичев о ситуации в «Локомотиве»: «Мне есть много, что сказать, но сейчас точно не время для этого»

Футбольный посредник Владимир Кузьмичев, который представляет интересы бывших и нынешних игроков «Локомотива», высказался о ситуации в московском клубе.

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