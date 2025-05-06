Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия на границе

Армия Индии заявила, что Пакистан нарушил режим прекращения огня на границе. В сообщении, опубликованном в социальной сети X, утверждается, что пакистанские военные применили артиллерию в районе Бхимбер Гали (Пунч-Раджаури).
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