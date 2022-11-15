Политический эксперт рунета

900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А как Макрон выложил переговоры с Путиным?... Сейчас эти "лидеры" государств ИЗМЕЛЬЧАЛИ. Дешевки!!«Это неуместно»: ...
  • Владимир Четвериков
    Как пшекам и приебалтам не терпится сдохнуть! Аж из штанов выпрыгивают.Риттер объяснил, ...
  • Владимир Елкин
    Девиз "Мы своих не бросаем!" должен действовать. Куба, Вьетнам и много других, которых бросила ельцинская банда, буду...«Вашингтон на яде...

Россия продолжает поставлять Польше нефть по трубопроводу «Дружба»

Россия продолжает поставлять Польше нефть по трубопроводу «Дружба»

Российская нефть поступает на территорию Польши по трубопроводу «Дружба». Такое заявление в беседе с РИА Новости сделала пресс-секретарь польского оператора нефтепровода Катажина Красиньская.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх