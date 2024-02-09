NASA: обнаружено необычное скопление из 12 галактик, похожее на нить жемчуга

Группа астрономов под руководством специалистов из колледжа Рэндольф-Мейкон в штате Вирджиния с помощью космического телескопа "Хаббл" открыла скопление из 12 молодых галактик, сцепленных друг с другом подобно жемчужному ожерелью.
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