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NASA: обнаружено необычное скопление из 12 галактик, похожее на нить жемчуга

NASA: обнаружено необычное скопление из 12 галактик, похожее на нить жемчуга

Группа астрономов под руководством специалистов из колледжа Рэндольф-Мейкон в штате Вирджиния с помощью космического телескопа "Хаббл" открыла скопление из 12 молодых галактик, сцепленных друг с другом подобно жемчужному ожерелью.

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