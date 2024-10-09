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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джавон Фримен-Либерти покинул «Манису». Ожидается, что он продолжит карьеру в «Чикаго»

Защитник (24 года, 193 см) официально покинул турецкую «Манису». Как сообщает Eurohoops, он подпишет контракт с «Чикаго».

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