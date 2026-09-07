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Регионы России

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Песков отказался раскрывать содержание предложений США по урегулированию конфликта на Украине

Песков отказался раскрывать содержание предложений США по урегулированию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раскрыл содержание новых предложений переговорщиков от США по урегулированию конфликта на Украине, высказанное на встрече в Москве 5 сентября.

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