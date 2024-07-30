Старший советник Байдена Анита Данн покидает администрацию Белого дома

Она займется поддержкой избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис Старший советник президента Соединенных Штатов Анита Данн покидает администрацию Белого дома, следует из заявления американского лидера Джо Байдена.
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