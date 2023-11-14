Итоги первой специализированной конференции о страховании грузоперевозок «InnoConf Логистика: Кейсы. Партнеры. Решения»

1 ноября компания «Инносети», разработчик платформы сопровождения страхования грузоперевозок «Цунами», провела в Москве конференцию, посвященную управлению качеством услуг и повышению доли рынка для страховых и логистических компаний за счет страхования.
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