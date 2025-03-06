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Китай

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Китайское правительство пообещало содействовать финансированию негосударственных предприятий

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китайское правительство активизирует усилия по содействию финансированию негосударственных предприятий, а также малых и микропредприятий, заявил в среду руководитель Государственного управления по финансовому надзору и контролю КНР Ли Юньцзэ.

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